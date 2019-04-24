"Ехал 200 км/ч": появилось видео смертельного ДТП, унесшего жизни четырех человек

Авария произошла ранним субботним утром, 20 апреля, когда в городе еще не началось оживленное движение. Бизнес-седан Kia Optima мчался по проспекту Ленина — улице Воронежа с продолжительными прямыми участками — и врезался в поворачивающий автобус ПАЗ.

По мнению полицейских, легковой автомобиль в момент столкновения ехал со скоростью около 200 километров в час. Удар был такой силы, что у седана сорвало крышу — у 33-летнего водителя и двух его пассажиров, женщин 35 и 40-летнего возраста, шансов выжить не было.

Погиб и водитель автобуса, вылетевший через лобовое стекло. Согласно правилам дорожного движения, при повороте он должен был пропустить легковушку, однако из-за высокой ее скорости 55-летний мужчина не мог предвидеть последствий своего маневра. Кроме него в маршрутке никого не было.

В настоящее время полицейские проводят проверку инцидента, возбуждено уголовное дело.