Глава КНДР прибыл во Владивосток
На первый путь железнодорожного вокзала в центре Владивостока прибыл бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына. На этом же бронепоезде в Россию и Советский Союз приезжали отец и дед Ким Чен Ына — Ким Чен Ир и Ким Ир Сен.
Бронированный состав остановился у перрона в ровно 11 часов 1 минуту по московскому времени. До остановки за ним начали бежать сотрудники охраны. Расстилая дорожку, персонал несколько раз промахнулись. Поэтому машинисту состава пришлось немного сдать назад, чтобы дверь оказалась напротив ковровой дорожки.
Ким Чен Ын вышел из вагона с улыбкой.
Первые кадры с перрона вокзала показал телеканал "Россия 24". На вокзале главы Северной Кореи встречал оркестр и почетный караул. Во Владивостоке Ким Чен Ын пересел из бронепоезда в лимузин. Кортеж северокорейского лидера состоит преимущественно из "Мерседесов" и "Майбахов".
Российско-северокорейскую границу Ким Чен Ын преодолел в 3 часа 30 минут на железнодорожной станции Хасан. Здесь лидера КНДР встречали российский министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замглавы МИД Игорь Моргулов, посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
25 апреля во Владивостоке пройдет первая личная встреча и переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Главная тема обсуждения — мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова и обеспечение безопасности Северо-Восточной Азии. Также будут обсуждаться двусторонние политические, экономические и культурно-гуманитарные отношения двух стран.
Встреча Путина и Ким Чен Ына может пройти в корпусе S (спортивный) Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На территории вуза уже усилены меры безопасности.
Россия — первое государство, которое Ким Чен Ын посещает после того, как в первой половине апреля была проведена первая сессия Верховного народного собрания 14-го созыва. На ней Ким Чен Ын был переизбран председателем Госсовета Северной Кореи.
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