Российские журналисты написали письмо Зеленскому в защиту Вышинского

Российские журналисты написали открытое письмо победителю президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому и призвали его оказать содействие в освобождении Кирилла Вышинского.

Руководитель агентства "РИА-Новости Украина" находится под арестом почти год по обвинению в госизмене. Российские журналисты подчеркивают: дело имеет политическую подоплеку, а вся ситуация является прямым нарушением общеевропейских норм и прав человека.

Сегодня же вопрос об освобождении Вышинского обсудили на открытом расширенном заседании временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выразила надежду, что с изменением власти на Украине дело руководителя портала "РИА Новости Украина" будет прекращено. Она добавила, что в данный момент есть необходимость перезагрузки правовой базы, защищающей журналистов по всему миру, сообщает телеканал "Россия 24".

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ранее серьезную озабоченность этой ситуацией неоднократно выражал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста, напоминает РИА Новости.