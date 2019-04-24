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Выборы на Украине 10 минут назад
Законодательная инициатива: сторонники Порошенко хотят лишить нового президента власти
Будущее Минских договоренностей, мир в Донбассе, разрешение проблемы высоких тарифов — это лишь некоторые вопросы, на которые должен ответить победивший на президентских выборах Владимир Зеленский. Впрочем, может оказаться и так, что его президентские полномочия будут сведены к минимуму. Соответствующий законопроект уже готовится.
Третий день после победы на выборах Владимир Зеленский не появляется на публике. Ответы на вопросы о повышении тарифов, отношениях с Москвой и, пожалуй, главный — о мире в Донбассе, пока слышны только от членов его команды.
Впрочем, и они отвечают с оговоркой — это не официальная позиция избранного президента, а лишь общее мнение команды.
"На сегодняшний день к Минску привязано уже слишком много. Мы не говорим сейчас — хороший Минск или плохой. К Минску действительно много вопросов, он очень сильно забуксовал. Но альтернативы ему пока никто не предложил", — констатирует представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.
Разговоры о прекращении боевых действий в Донбассе пока, как гадание на кофейной гуще. По этому вопросу Зеленский высказался лишь дважды, во время предвыборной кампании, да и то очень коротко. Его слова о том, что не будет подписана амнистия для участников боевых действий на юго-востоке, и отказ предоставить широкую автономию Донецку и Луганску, идут вразрез с действующими Минскими соглашениями.
"Если у него эта позиция сохранится, то вопрос мира откладывается на непонятное по времени расстояние. Это первое. Второе, это значит, что он не понимает, каким образом можно достигнуть мира. И я точно знаю, что эта позиция не устроит Донецк, Луганск, и думаю, что в этом вопросе ее не поддержит в том числе и Москва", — поясняет Виктор Медведчук.
Оппонент Зеленского и пока еще действующий президент тоже исчез из публичной сферы.
Фотографии президента Украины были сделаны на экстренном заседании его парламентского блока. На нем депутаты из ближайшего окружения и ключевые министры поддержали намерение Порошенко идти на парламентские выборы, которые состоятся уже через полгода.
Это открывает путь ко второму ключевому посту в стране — премьера-министра. Законопроект, который усиливает полномочия главы правительства, уже в Раде.
Это поправки в действующий закон о президенте Украины. По нему у Зеленского заберут все ключевые функции, в том числе право назначать руководителей силового блока и МИДа.
"Цель этого законопроекта — максимально ограничить полномочия президента. Ограничить жестко. Хотят всю полноту власти быстренько, пока их не распустили, перенести на парламент, и бороться уже за то, чтобы остаться во власти, торговаться и отстранить народного президента по сути, 75 процентов поддержки, от управления страной", — предупреждает журналист Александр Дубинский.
Пока же депутаты рассматривают русофобский закон о языке, который фактически ставит вне закона русскую речь. И даже обсуждать его руководство Рады требует только по-украински.
Рассмотреть осталось около ста поправок из более чем двух тысяч. Голосование назначено на 25 апреля.
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