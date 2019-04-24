Выпившая мать приставила нож к горлу дочери посреди улицы в Клину

Жительница подмосковного Клина приставила кухонный нож к горлу дочери, пытаясь заставить снимавшего ее на видео мужчину подойти ближе. Надежды не оправдались, и тогда женщина выместила свою злость на припаркованной машине, чем немало напугала своих детей.

Инцидент произошел в начале текущей недели на улице Майданова, но о предыстории конфликта остается только догадываться.

"Я чего ты бегаешь, щенок?! Девчонок не защищает, а сам бегает!" — пристыдила мужчину выпившая мать двоих детей, после чего на их глазах принялась наносить удары по стоящей рядом Daewoo Nexia. Судя пор возмущенным крикам оператора, машина принадлежит ему.

Ситуацией уже заинтересовались полицейские, в отношении женщины начата проверка.

"Принимаются меры к установлению личности женщины, запечатлённой в ролике, а также детей. Затем в органы профилактики будут направлены запросы о предоставлении необходимой информации. В ходе проверки также будут проверены условия проживания ребенка в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметили в подмосковном управлении СКР.