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24 апреля 201912:29

На базе Музея Мирового Океана откроют галерею космоса и современную обсерваторию

ГТРК "Калининград"

Несмотря на смену подрядчика, строящийся корпус "Планета Океан" закончат в срок. В июне 2020 года объект будет передан Музею Мирового океана, сообщает корреспондент ГТРК "Калининград".

Об этом на пресс-конференции в Музее Мирового океана рассказал замруководителя заказчика строительства — "Северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации" — Евгений Пакусин. Нового генерального подрядчика определят уже к июню. Перед ним будет стоять задача — завершить все внешние работы к началу осени, в том числе благоустройство и остекление.

Параллельно продолжается работа по подготовке экспозиции. В настоящий момент уже подобрали 2023 предмета. "Музей не будет отступать от своих традиций — экспозиция будет готова к дню открытия корпуса", — рассказала гендиректор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

Напомним, в новом здании музея планируют разместить многочисленные лаборатории, галереи космоса, воздуха, земли и воды. На территории установят около 30 аквариумов с океанскими и морскими обитателями. А на 8 этаже корпуса будет открыта современная обсерватория.

 

Текст: ГТРК "Калининград"

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