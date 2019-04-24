На месте "Зимней вишни" построят ротонду и высадят 60 сосен

В микрорайоне Кедровка Кемерова власти и общественность обсуждают проект сквера на месте сгоревшей "Зимней вишни". Первый заместитель мэра Кемерова Дмитрий Анисимов поделился планами строительства.

Сквер площадью два гектара разделят на две зоны. Первая — это газоны и лужайки, то есть место для отдыха. На территории построят ротонду. Как подчеркнул заммэра, чтобы избежать межконфессиональных споров по вопросу посещения памятных мест, ротонда наиболее подходящее строение. Однако небольшая православная часовня тоже появится в этой части сквера. Из немецкого питомника заказали 10-метровые сосны, всего высадят 60 хвойных деревьев. Они будут символизировать память о погибших.

В другой части сквера, сообщает ГТРК "Кузбасс", появится интерактивный фонтан и амфитеатр. Кроме того. в земляной холм будет спрятано административно-бытовое здание.