Парагвайский футболист лишился клуба после промаха с пенальти

Футболист парагвайского "Индепендьенте Кампо-Гранде" Брендэкс Парра лишился контракта с клубом после того, как неудачно исполнил пенальти в матче Южноамериканского кубка против "Ла Экидад" из Колумбии. Встреча завершилась поражение парагвайцев (3:4) и вылетом из турнира.

Дело в том, что Парра исполнил 11-метровый удар известным футбольным приемом под названием "паненка", но исполнение подвело игрока и вратарь соперника не испытал проблем при отражении удара. Руководство "Индепендьенте" не оценило такого приема от игрока и приняло решение разорвать с ним контракт.

Independiente de Campo Grande player Brendix Parra has been sacked after THIS failed Panenka! 😱



"The board of directors decided to dismiss him for the way he kicked the penalty," president Eriberto Gamarra told ABC Cardinal. 😳pic.twitter.com/sYD6RnZTfy — Goal (@goal) 23 апреля 2019 г.

Примечательно, что Парра стал не единственным промахнувшимся футболистом своего клуба, но два других игрока свои места в клубе сохранили.