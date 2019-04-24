На обочине дороги в Челябинской области нашли гробик с телом младенца

В поселке Бердяуш Челябинской области на обочине дороги случайный прохожий обнаружил деревянный ящик с телом новорожденного мальчика.

Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку по данному факту, назначена медицинская экспертиза. Мать ребенка уже установлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в регионе начал проверку служб системы профилактики безнадзорности в районе, чтобы выяснить, вели ли они работу с данной семьей.