Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Киев больше не будет хранить советские секреты. Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений. Это соглашение обеспечивало сохранность секретных изобретений, созданных в Советском Союзе.

Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс". Кроме того, украинское правительство прекратило действие соглашения о создании общей статистической базы Экономического союза. Соглашение об общей статистической базе Экономического союза было подписано в Алма-Ате 10 февраля 1995 года между Украиной, Белоруссией, Грузией, Казахстаном, Арменией, Азербайджаном, Россией и Киргизией.

Обещание внимательно посмотреть на все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйти из тех, что хотя бы чуть-чуть не соответствуют национальным интересам Украины, дал президент Петр Порошенко. Кром того, он поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода из учредительных органов СНГ.

С августа 2018 года было закрыто представительство Украины при уставных органах СНГ, все контакты идут только через украинское посольство в Белоруссии.