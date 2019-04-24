Скончался чемпион Олимпиады по гандболу Погорелов

Скончался чемпион Олимпийских игр 2000 года в составе сборной России по гандболу Сергей Погорелов. Ему было 44 года. Причины кончины пока остаются неизвестными. Он был обнаружен матерью мертвым в своем доме после того, как перестал отвечать на телефонные звонки.

О смерти гандболиста сообщает Быстрый центр. Погорелов защищал цвета сборной России на протяжении более чем десяти лет. Помимо золота Игр-2000 он также одерживал победы на чемпионате мира 1997 года и чемпионате Европы 1996 года. Также он завоевывал бронзовую медаль Олимпийских игр-2004.

На клубном уровне он выступал за волгоградский "Каустик", в составе которого четырежды становился чемпионом России. Также он выступал за испанский "Сьюдад-Реаля", с которым выигрывал Кубок кубков.