На три дня Калуга превратится в центр российской тележурналистики

Калуга на три дня станет центром российской тележурналистики. В городе стартовал фестиваль социально значимых телепрограмм и фильмов "Герой нашего времени". В церемонии открытия приняли участие десятки российских телерадиокомпаний, а также сотрудники Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, передает ГТРК "Калуга".

Город подобное мероприятие принимает впервые. В течение ближайших трех дней перед участниками выступят десятки журналистов, которые поделятся своим мастерством в области документального и исторического кино, а также расскажут о реальных и "фэйковых" новостях.

Сразу после открытия форума состоится мастер-класс "Деньги или творчество?", на котором расскажут о монетизации современного телевидения и Интернета. Он пройдет под руководством телеведущей и продюсера Оксаны Барковской. Завтра же перед гостями выступит глава студии "Военфильм" Игорь Угольников, бессменный председатель жюри фестиваля Леонид Млечи, а также писатель Татьяна Устинова.

Лучшие работы участников фестиваля определят в третий день мероприятия. На конкурс свои репортажи и фильмы представили тележурналисты более чем семидесяти компаний, в том числе ГТРК "Калуга". В них показаны люди, которые внесли особый вклад в культуру, науку и спорт. Также будут затронуты темы благотворительности, мужества, милосердия и наставничества. Эксперты подробно разберут конкурсные работы, после чего пройдет церемония награждения победителей. В течение всех трех участников форума ожидает множество экскурсий по историческим местам Калуги.