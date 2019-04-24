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24 апреля 201913:35

Телеведущий Соловьев прокомментировал слухи о своей зарплате

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слухи о своей зарплате в размере 67 миллионов рублей. "За эфир, за час!", — рассмеялся тележурналист, раскрыв тайну о доходах в эфире программы "Кто против?".

Политолог Андрей Мишин предложил выдвинуть журналиста на пост премьер-министра Украины. Он отметил, что любой украинский министр либо "проплаченный", либо состоит из консенсуса нескольких групп представителей власти.

Телеведущий ответил на это приглашение тем, что он якобы зарабатывает 67 миллионов рублей в месяц за работу на ТВ и радио. Соловьев пошутил, что Киев "не потянет" его премьерство: "Нет шансов. Бюджета Украины не хватит. Вы не видели, какая у меня зарплата? Тут какие-то глупцы написали, что у меня зарплата 67 миллионов. Что гораздо ниже моей реальной зарплаты. 67 миллионов за эфир, за час! А знаете, что смешно? Что ведь поверят и будут цитировать".

По словам журналиста, первым эту ложь сначала распространил некий украинский блогер. А затем неправду стало повторять "смехотворное" издание "Собеседник", давно "потерявшее былую славу". После чего цифры подхватили проукраинские и антироссийски настроенные СМИ и пользователи Сети.

 

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