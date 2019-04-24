"Запомни это, детка!": лауреата музыкальных конкурсов задержали за издевательства над ученицей
Лауреата международных музыкальных конкурсов Мгера Махсудяна задержали в Москве за издевательства над восьмилетней ученицей, которой он на дому давал уроки фортепиано. Девочка пожаловалась родителям на изощренные методы преподавания, а те установили в комнате камеру наблюдения, которая и зафиксировала действия репетитора, который сам является студентом Московской консерватории имени Чайковского.
"Плечи опусти, тупица! Как ты мне надоела! Отвратительно играешь, отвратительно занимаешься! Меня не слышишь, мои замечания не исправляешь. Плакать за дверь, либо здесь, но только громко и орать, чтобы все слышали на улице", — давал "ценные" указания своей воспитаннице Махсудян.
На кадрах видно, как он пинает стул, на котором сидит девочка, а потом бьет ее по голове и хватает за волосы. Этот случай не был чем-то экстраординарным: по словам ученицы, репетитор постоянно позволял себе вольности, что и вынудило ее в конце концов пожаловаться родителям.
"Руки убрала! Я зашью твои плечи к твоим ушам. Запомни это, детка!" — угрожал Махсудян.
Отец ребенка объяснился с ним по телефону, посоветовав больше не переступать порог их дома и пообещав привлечь к делу полицию. Слово свое он сдержал — лауреата международных конкурсов уже допросили по факту издевательств над ребенком, отмечает Baza. Следователи не исключают, что это не единственный случай в его педагогической практике.
Обучающийся в консерватории имени Чайковского Махсудян является лауреатом XIV Международного конкурса имени Юдиной, XII Молодежных Дельфийских игр, II Международного конкурса имени Рахманинова и III Международного конкурса в Баден-Бадене. Стоимость обучения у "мастера", если верить прейскуранту на специализированных сайтах, начинается от 1 тысячи рублей в час.
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