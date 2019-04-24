24 апреля 201913:29
Роналду сообщил боссам "Ювентуса", кого нужно приобрести
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал имена футболистов, которых он хотел бы видеть в качестве усиления команды. Свои пожелания португалец сообщил руководству "старой синьоры".
Так, среди названных присутствуют и бывшие одноклубники Роналду по "Реалу" Рафаэль Варан и Иско, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Corriere dello Sport. Кроме того, в своих партнерах по "Юве" он хотел бы видеть 21-летнего итальянца Федерико Кьезу из "Фирентины", соотечественника Жоао Феликса, выступающего за "Бенфику", защитника амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта и Танги Ндомбеле из французского "Лиона".
Также известно, что Роналду предложил эти кандидатуры и главному тренеру "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.
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