Роналду сообщил боссам "Ювентуса", кого нужно приобрести

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал имена футболистов, которых он хотел бы видеть в качестве усиления команды. Свои пожелания португалец сообщил руководству "старой синьоры".

Так, среди названных присутствуют и бывшие одноклубники Роналду по "Реалу" Рафаэль Варан и Иско, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Corriere dello Sport. Кроме того, в своих партнерах по "Юве" он хотел бы видеть 21-летнего итальянца Федерико Кьезу из "Фирентины", соотечественника Жоао Феликса, выступающего за "Бенфику", защитника амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта и Танги Ндомбеле из французского "Лиона".

Также известно, что Роналду предложил эти кандидатуры и главному тренеру "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.