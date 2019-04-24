Соловьев раскрыл гениальную комбинацию Коломойского

Украинский олигарх Игорь Коломойский разыграл гениальную комбинацию, заявил в эфире ток-шоу "Кто против?" Владимир Соловьев. Так он прокомментировал иск Окружного административного суда Киева против Петра Порошенко, касающийся денационализации "ПриватБанка".

18 апреля 2019 года суд признал национализацию "ПриватБанка" незаконной и попросил начать досудебное расследование в отношении Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.

Судьи считают, что руководство Украины делало заявления, напрямую угрожающие судебной системе Украины и посягающие на ее независимость и беспристрастность. Это касается комментариев к решению о признании национализации банка незаконной.

Получается, что, вложив не так много денег, Игорь Коломойский возвращает обратно банк и два миллиарда. При этом сохраняются позиции Владимира Зеленского: так как решение суда принято еще при президенте Петре Порошенко, то новый глава государства за него не отвечает, заключил ведущий телеканала "Россия 1" Владимир Соловьев.