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Проблемы фастфуда 47 минут назад
Ужин в кафе закончился скорой и больницей, но доказать вину заведения не удается
Поход в кафе с угрозой для жизни: несколько посетителей известной кофейни на проспекте Мира во время ужина подхватили тяжелейшую кишечную инфекцию. Одна из пострадавших была беременна и едва не потеряла ребенка. Инцидент случился почти год назад, но вину заведения не могут доказать до сих пор. Почему?
- Вот, итоговый чек от больницы у нас на 162 тысячи 700 рублей. Отдельно скорая была на 11 тысяч рублей.
Прошел почти год, а Юлия и Александр до сих пор подсчитывают свои убытки от похода в известную московскую кофейню на проспекте Мира. Заказали там одно из самых дорогих блюд — котлеты из крабового мяса под сливочным соусом. А вместе с этим, как выяснилось, бактерии сальмонеллы и месяцы лечения изнуряющей кишечной инфекции. Вспомнить эту историю их заставили тяжелые диагнозы новорожденной дочки: ведь в тот момент, когда Юля заболела, она была на 3-м месяце беременности.
"Меня отправили на УЗИ, где врач, как только приложила датчик УЗИ к сердечку, сразу посмотрела на меня и первый вопрос, который она мне задала — чем вы болели в беременность? Я сказала, что болела сальмонеллезом", — рассказывает она.
У малышки — проблемы с сердцем и почками, но сейчас доказать, что причиной этому стала болезнь мамы, сложно. Как и то, что заражение произошло именно в этом кафе.
"Нам предлагали компенсировать расходы. Суммы эти менялись в течение наших переговоров. Просили нас подписать соглашение, в котором мы отрицаем связь отравления с походом в кафе, но при этом готовы получить деньги", — говорит Юлия Григоревская.
Когда Юлия рассказала свою историю в социальных сетях, выяснилось, что случаев заражения в этом заведении несколько. Причем все они были в одно и то же время с разницей всего в несколько дней.
"Я таких ощущений не испытывала никогда. Это была точно инфекция, потому что у меня было низкое давление, я вообще очень тяжело ходила, очень тяжело вставала", — рассказывает пострадавшая Светлана Кучина.
Мы решили посмотреть, как сейчас работает это заведение, и пришли туда под видом обычных посетителей. В меню осталось даже то блюдо, которое тогда ели Юлия и Светлана. Его-то мы и решили заказать. Пробовать, конечно же, мы это не будем. Но даже если попробовать, понять, что в блюде содержится сальмонелла, невозможно.
Второй раз мы вернулись сюда уже с камерой. К нашей удаче в кафе в этот момент были управляющие заведения.
- Знаю, что была ситуация с отравлением неподтвержденным. Есть официальная версия, которая написана у нас во всех сетях — все, что я знаю.
- Какая ваша версия?
- Наша версия — что девушка ела не только в этом месте. И то, что у нас была плановая проверка Роспотребнадзора.
Проверка действительно была, но уже спустя две недели после всех случаев заражения. Тогда Роспотребнадзор выявил целый перечень нарушений санитарных норм: при хранении продукции нарушены правила товарного соседства, не сохраняется маркировочный ярлык с указанием срока годности, у сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита.
Тогда кафе закрыли, но всего на 10 дней. Однако свою причастность к заражению посетителей руководство кафе отрицает и теперь компенсацию выплачивать отказывается. Пострадавшие готовят коллективный иск в суд.
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