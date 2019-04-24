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24 апреля 201914:55

Эльвира Болгова на съемках в Таиланде подхватила лихорадку от летучих мышей

Сериал "Остров ненужных людей" принес Эльвире Болговой огромную популярность, но на съемках, которые проходили в Таиланде, актриса едва осталась жива.

Дмитрий Ульянов, который вместе с Эльвирой Болговой сыграл в этом сериале одну из главных ролей, вспоминает, что тогда заболели все тринадцать актеров.

"Никто не верил, что эта лихорадка от летучих мышей. А Эля заболела первая", – вспоминает Ульянов.

К счастью, Эльвире удалось выкарабкаться из лап болезни, а вскоре были и новые роли, которые сделали еще популярнее.

По внешнему виду – хрупкая и беззащитная, в "Судьбе человека" Эльвира признается, что может быть жесткой и даже жестокой.

Возможно, именно это и помогло ей во время съемок в драме "Близнецы", где Болгова сыграла сразу трех совершенно разных по характеру сестер.

Актриса признается, что своим главным предназначением в жизни она считает роль хозяйки, женщины, которая строит свою семью и свой дом.

Однако неуступчивый характер разрушил ее первый брак. Супруги прожили вместе семь лет, в этом союзе родилась дочь Глафира.

Развод дался обоим тяжело – бывшие супруги потом конфликтовали несколько лет, и лишь недавно пришли к ровным отношениям.

Какое первое слово в своей жизни сказала Эльвира, и почему считает, что это был знак? Как складываются ее отношения со вторым мужем? Как приняла его дочь Эльвиры от первого брака? И что главное, по признанию актрисы, она сделала в своей жизни?

Об этом и не только Эльвира Болгова рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

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