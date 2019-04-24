СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя

СКР настаивает на заочном аресте еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, передает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юноны Царевой, в суд поступили ходатайства следствия об избрании в отношении А​​​. Манли и У. Абдаллы меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Заседание состоится в среду.

Как сообщалось ранее, суд арестовал заочно девятерых сирийцев в рамках данного дела в конце ноября прошлого года. Они объявлены в международный розыск.

В ноябре 2015 года российский Су-24 был сбит турецким F-16 в небе над Сирией, он упал в четырех километрах от границы с Турцией. Власти утверждали, что российский самолет вошел в турецкое воздушное пространство, что послужило поводом для атаки.

После катапультирования пилота Су-24 Олега Пешкова расстреляли с земли боевики. Погибшему летчику присвоено звание Героя России посмертно.