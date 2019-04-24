Со смехом и шутками: ограбление банка в Волгограде попало на видео
В Волгограде трое парней стащили устройство для обслуживания банкомата из-под носа техника, пока тот занимался своей работой.
Специалист поставил устройство на пол и отвернулся, занимаясь обслуживанием техники. В это время один из преступников стянул интересующий его предмет, похожий на кассету для денег, на глазах у нескольких посетителей банка.
В это время его напарники весело смеялись и шутили, затем все трое покинули помещение. По информации полицейских, специалист быстро заметил пропажу, догнал грабителей и отнял похищенное, получив при потасовке несколько ударов.
Полицейские распространили видео ограбления, на котором видны лица злоумышленников, и просят всех, кто опознал нарушителей, связаться с сотрудниками правоохранительных органов.
Сейчас
Подрядчик: рабочие курили на лесах Нотр-Дама
СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя
Картина дня
-
Только у нас. Первое интервью Ким Чен Ына иностранному журналисту
- Телеведущий Соловьев прокомментировал слухи о своей зарплате
- Янукович собирается вернуться на Украину
- Зеленскому не советуют встречаться с Путиным наедине
- Взрыв на Шри Ланке прогремел под контролем
Самое читаемое
-
"Вам плохо от моих таблеток, это нормально": известная лжедоктор-блогерша чуть не убила своих пациентов
- Гитлер бежал в Америку без челюсти: российский историк ответил ФБР
- Соседи рассказали жуткие подробности о враче-людоеде
- Женщина очнулась после 27 лет комы
- Серийный маньяк находил своих жертв на сайтах знакомств
- Рассада под угрозой: дачникам пообещали ураган на майские
Телеканал "Россия"
-
Кончита Вурст, Галь Гадот и другие гости "Евровидения-2019"
- Новые версии смерти актрисы Ирины Цывиной
- "Девять жизней": на что способна женщина, загнанная в угол?
- Был обречен: экспертиза показала, что Дмитрий Марьянов умер бы в любой клинике
Вести.Экономика
-
США и Китай возобновят торговые переговоры на следующей неделе в Пекине
- Трамп потребовал от нобелевского лауреата Кругмана извинений "на коленях"
- 10 любопытных фактов о Владимире Зеленском
- Почему россияне не хотят быть предпринимателями?
- "Пузырь" Трампа: американские индексы достигли рекордов
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Hot or Not: что купить вместо очень быстрого Hyundai? BMW и Mercedes!
- Новый Toyota Land Cruiser: первые подробности
- Российский завод Haval приступил к производству кроссовера F7
- Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России
- Деление водителей на профи и любителей: в ГИБДД – против!
Недвижимость
-
Все в огне: крупнейшие пожары в истории архитектуры
- Россиянам посоветовали покупать хрущевки, чтобы меньше платить за ЖКХ
- Дачный сезон: как защитить себя при сделках с недвижимостью
- Как Instagram заставляет молодежь покупать жилье
- Дома на Рублевке сдаются по цене квартир в Москве
- Женщина избила поленом владельца дома, когда тот попросил заплатить
Вести.Медицина
-
Как выбрать правильный творог для пасхи и не только
- Даже в небольших количествах бекон увеличивает риск рака
- Занимательная география: чем лечат похмелье в Англии, Китае и Эквадоре
- Лучшая диета для роста волос: яйца, рыба и кое-что еще
- Рыболовный сезон: как не подцепить паразита
Вести в 20.00
-
"Белгород" спустили на воду
- Нештрафуемый порог превышения скорости может быть изменен
- В Латвии школьникам запретили учиться по-русски
Вести-Москва
-
Ужин в кафе закончился скорой и больницей
- СМС-мошенники опустошили счета сотен москвичей: преступники задержаны
- Взрыв гироскутера чуть не разнес московскую квартиру
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Астрономы обнаружили древнейшую молекулу во Вселенной
- Кто лучше скрывает измены, мужчины или женщины?
- Учёные восстановили функции мозга свиньи после смерти животного
- Чужой: метеор 2014 года пришёл не из Солнечной системы
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
В Сети появилось полное видео драки с участием Кокорина и Мамаева
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?