Со смехом и шутками: ограбление банка в Волгограде попало на видео

В Волгограде трое парней стащили устройство для обслуживания банкомата из-под носа техника, пока тот занимался своей работой.

Специалист поставил устройство на пол и отвернулся, занимаясь обслуживанием техники. В это время один из преступников стянул интересующий его предмет, похожий на кассету для денег, на глазах у нескольких посетителей банка.

В это время его напарники весело смеялись и шутили, затем все трое покинули помещение. По информации полицейских, специалист быстро заметил пропажу, догнал грабителей и отнял похищенное, получив при потасовке несколько ударов.

Полицейские распространили видео ограбления, на котором видны лица злоумышленников, и просят всех, кто опознал нарушителей, связаться с сотрудниками правоохранительных органов.