Подрядчик: рабочие курили на лесах Нотр-Дама

Рабочие, которые проводили реставрацию Нотр-Дама, курили внутри собора, сообщает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на компанию-подрядчика. При этом, несмотря ни на что, фирма открестилась от своей причастности к пожару.

"Плохо потушенный окурок ни в коем случае не мог стать причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери", — заявил представитель компании Le Bras Frères Марк Эскенази.

Символ французской столицы загорелся вечером 15 апреля. Огонь тушили всю ночь. 150-тонная крыша здания и шпиль обрушились, однако несущие конструкции собора удалось отстоять. Также удалось спасти хранившиеся в соборе реликвии и главные произведения искусства.

Сейчас власти Франции проводят расследование по статье о неумышленном причинении ущерба при возгорании. Также рассматривается версия о коротком замыкании. В Министерстве культуры Пятой республики заявили, что постараются восстановить собор за 5 лет, сообщает телеканал "Россия 24".