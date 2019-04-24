В Японии выплатят компенсации тем, кто прошел принудительную стерилизацию

Власти Японии приняли закон, согласно которому всем, кто был вынужден пройти процедуру принудительной стерилизации в период с 1948-го по 1996-й годы, выплатят компенсацию в размере 28,6 тысячи долларов. Жертвы жестокой процедуры, впрочем, считают такие выплаты недостаточными, сообщает Kyodo.

Закон о "евгенической защите нации" действовал в Японии почти 50 лет. Под его действие попали все граждане с наследственными расстройствами, психическими недугами, а также интеллектуальными нарушениями.

Их подвергли принудительной стерилизации якобы для сохранения "чистоты генофонда". Жертвами закона стали около 25 тысяч человек. Больше половины подверглись стерилизации против своей воли.

Японский премьер синдзо Абэ заявил, что власти приносят извинения за страдания тех, кого коснулась жестокая процедура.

Некоторые жертвы закона, впрочем, считают извинения и компенсации недостаточными. Суммы многих исков по таким делам достигают 268 тысяч долларов, что почти 10 раз больше сумм нынешних выплат.