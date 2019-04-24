Кубанские полицейские попали в серьезное ДТП во время обгона по обочине

В Адыгее двое полицейских попали в больницу в результате ДТП, произошедшего по их же вине. Лихачи в погонах попали в объектив камеры регистратора.

Авария произошла около семи часов вечера 23 апреля близ поселка Энем в Тахтамукайском районе республики. На кадрах видно, как на 21-м километре дороги Краснодар — Верхнебаканский серебристый Mercedes-Benz ML 350 по обочине пошел на обгон большегруза и на высокой скорости врезался в следовавшую перед ней фура.

От удара переднюю часть иномарки смяло, 34-летний водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и многочисленные переломы, его 32-летнего пассажира госпитализировали с переломом ноги.

Немногим позже представители УМВД по Краснодарскому краю сообщили, что за рулем машины находился старший лейтенант, компанию ему составлял еще один сотрудник полиции. В момент ДТП они были не при исполнении и трезвы.