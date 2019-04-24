Омский гимназист животом напоролся на пику в заборе

В Омске в тяжелом состоянии госпитализирован гимназист. 12-летний школьник перелезал через металлический забор учебного заведения и упал животом на одну из пик. Для освобождения ему понадобилась помощь сотрудников МЧС. Они выпилили часть металлического прута. И с ним передали ученика 88 гимназии врачам скорой помощи.

Состояние пострадавшего ребенка оценивается как тяжелое, сообщает РИА Новости. Обстоятельства травмирования школьника проверят сотрудники Следственного комитета по Омской области. Следователи хотят выяснить все обстоятельства и причины несчастного случая, а также установить ответственных за безопасность детей в гимназии.