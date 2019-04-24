Кражу иконы из храма в Воронове раскрыли по горячим следам

Дерзкая кража в одном из православных храмов в Новой Москве: во время вечерней службы незнакомка вынесла из церкви икону и скрылась на золотом автомобиле. Злоумышленницу задержали по горячим следам. Зачем ей понадобилось похищать образ?

Она нашлась меньше чем за сутки: икону "Взыграние младенца" полицейские обнаружили у 52-летней москвички, которая накануне и похитила ее прямо во время вечерней службы. В храм Всемилостивого Спаса в селе Вороново она пришла как обычная прихожанка. Священнослужителям ничем не запомнилась кроме того, что была без платка. На замечание отреагировала вежливо: покрыла голову, а потом вдруг схватила икону и быстро направилась к выходу.

"Во время вечерней литургии неизвестная женщина открыто похитила икону из храма и скрылась в неизвестном направлении. Очевидцы происшествия запомнили фрагмент государственного номера автомобиля злоумышленницы и сообщили об этом нашим сотрудникам", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С места преступления женщина скрылась на золотистом "Мерседесе". Автомобиль не из дешевых, поэтому версию кражи с целью наживы полиция вряд ли будет рассматривать. Да и сам образ Богоматери исторической ценности не представляет — иконе всего несколько десятков лет. В храме хранятся и более старинные иконы — куда важнее ее духовная значимость для прихожан, отмечают священнослужители,

Сама задержанная, по некоторым данным, в отделе полиции себя вела неадекватно — пыталась лечить своей энергетикой стражей порядка и утверждала, что эта икона якобы была украдена у нее ранее. Образ храму пока не вернули — он проходит по делу как вещественное доказательство. А похитительницу ждет медицинское освидетельствование у психиатра. Пока она находится под подпиской о невыезде.