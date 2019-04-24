Участкового, покрывавшего педофила-убийцу в Серпухове, ждут исправительные работы

В Серпухове суд вынес приговор бывшему участковому Георгию Кузнецову. Его признали виновным в халатности, которая привела к гибели ребенка.

Два года назад к участковому поступило заявление от местных жителей о незнакомце, который приставал к детям и вел себя странно. Но сотрудник полиции отказался возбуждать дело, которое, по его мнению, могло плохо сказаться на показателях участка и лишить его премии.

А спустя год этот самый незнакомец в этом же районе жестоко убил пятилетнюю девочку. Подозреваемого тогда задержали и поместили на принудительное лечение. А участкового Кузнецова ждет 10 месяцев исправительных работ, кроме того, два года ему запрещено поступать на госслужбу.