Жители ДНР и ЛНР смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В тексте указа отмечается, что такое решение принято главой государства в целях защиты "прав и свобод человека и гражданина".

"Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года номер 62-ФЗ "О гражданстве РФ", — говорится в президентском указе.

Жители ЛНР и ДНР смогут подать заявление в уполномоченные территориальные органы МВД РФ. Вместе с заявлением нужно будет предоставить документы – паспорт, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке, а также иные документы. Рассмотрение заявлений займет не больше трех месяцев с момента подачи документов. Люди, получившие российское гражданство, должны будут принести присягу.

Ранее Госдума приняла закон, которым предлагается наделить президента России полномочиями определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке, напоминает "Россия 24". Как отмечается, предоставление такого права главе государства позволит принять в гражданство в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой.