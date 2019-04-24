Путин будет строить отношения с Зеленским на основе его слов и дел

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует выстраивать линию общения с новым руководством Украины, исходя из его шагов и действий, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, что будет, если действия и слова Владимира Зеленского, не устроят Москву, Песков ответил, что российский президент как человек, определяющий внешнюю политику государства, а также вектор политики в отношении Украины, будет выстраивать линию общения с украинскими властями на основании их заявлений и конкретных действий.

Как известно, во втором туре выборов президента Украины одержал победу Владимир Зеленский, набрав рекордные 73,22 процента голосов.