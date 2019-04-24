Все боевые вертолеты Ми-35М получили систему защиты от ракет

Все российские многоцелевые ударные вертолеты Ми-35М получили комплексы бортовой обороны "Витебск". Эти машины уже в войсках и успешно решают боевые задачи, в том числе и за рубежом, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на отчет Московского завода имени М.Л. Миля.

БКО "Витебск" способен самостоятельно обнаружить пуск зенитной ракеты по вертолету и поставить ей помехи: например, направить на головку наведения вражеского боеприпаса лазерный луч, который нарушает ее работу.

Ми-35М – это глубокая модернизация военно-транспортного вертолета Ми-24В. Машина разгонятся до 300 километров в час, топлива ей хватает на 550 километров.

Встроенное вооружение вертолета – 23-миллиметровая пушка ГШ-23 и 450 снарядов к ней. На 4 точках подвески можно разместить блоки неуправляемых снарядов, а также до 8 противотанковых управляемых ракет "Атака" или "Штурм".