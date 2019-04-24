Вторая серия терактов на Шри-Ланке готовилась на похоронах жертв первой

Исполнителями терактов на Шри-Ланке выступили девять террористов-смертников. В террористических атаках погибли 359 человек. Взрывы прогремели в дорогих отелях в Коломбо и его окрестностях, в церкви Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Террористы готовили и вторую серию атак. Террористы хотели устроить ее во время похорон жертв первой волны взрывов.

По подозрению в причастности к взрывам ланкийская полиция арестовала шесть десятков подозреваемых, сообщает "Интерфакс". Все девять террористов-смертников были гражданами Шри-Ланки. Отмечается, что это были хорошо образованные и финансово независимые представители местного среднего класса.

Взрывы прогремели во время празднования Пасхи. В Шри-Ланке после этого введен комендантский час. В терактах пострадали 520 человек. Это самая масштабная террористическая атака на Шри-Ланке. Ответственность за взрывы взяло на себя "Исламское государство" (организация запрещена в России).