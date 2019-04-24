Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, а пока отправил туда солдат

США направляют вооруженных военнослужащих на границу с Мексикой. Об этом на своей странице в Twitter написал президент Дональд Трамп.

Он напомнил, что недавно мексиканские солдаты наставили пистолеты на солдат национальной гвардии США "в качестве отвлекающего тактического приема для тех, кто занимается контрабандой наркотиков"​​​. "Лучше, чтобы такое больше не повторялось!" – предупредил Трамп.

Также Трамп вновь отметил, что Мексика прилагает недостаточно усилий для задержания и возвращения в страну нелегальных мигрантов.

Как сообщает РИА Новости, Трамп заявил, что дает Мексике год на остановку потоков наркотиков в США, в противном случае Вашингтон введет пошлины на товары и закроет границу. Также в планах Трампа — строительство стены протяженностью более 376 километров на границе с Мексикой. Для этого нужно около 8 миллиарда долларов.