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24 апреля 201915:49

Стадион "Спартака" хочет принять финал Лиги Европы

EPA

Домашний стадион футбольного клуба "Спартак" под названием "Открытие-Арена" намерен стать одним из претендентов на проведение финала Лиги Европы. Об этом заявил коммерческий директор спартаковцев Александр Атаманенко.

"Нам интересно проведение финалов еврокубков, но если говорить про Лигу чемпионов, то наш стадиона не подходит из-за недостаточной вместимости, — цитирует Атаманенко ТАСС. – Поэтому можем только претендовать на финал Лиги Европы. Это нам интересно, хотя за это право очень большая конкуренция".

Также функционер сообщил о средних показателях посещаемости домашней арены "Спартака": "В 2016 году наша посещаемость была на уровне 27 тысяч человек. В чемпионский год удалось этот показатель повысить до 33 тысяч. Но в среднем же мы держимся именно на этом уровне".

Напомним, что в текущем сезоне "Спартак" после 24 туров российской премьер-лиги занимает пятую строчку в таблице. В активе "красно-белых" 39 очков, что на 12 баллов меньше, чем у лидера – "Зенита".

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