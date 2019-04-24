Приют для бездомных в Ивантеевке привлек внимание полиции

В приюте для бездомных "Ной", который основали в Ивантеевке, участились полицейские рейды. Постояльцев доставляют в отдел, опрашивают, проверяют по базам данных. В трудовом доме считают, что таким образом их пытаются выселить с этой земли. Однако местные жители уверены: основания для таких проверок есть.

Кирпичный коттедж за высоким забором: здесь находится трудовой дом "Ной" для бездомных людей. В последнее время сюда зачастили полицейские — говорят, что ищут подозреваемых в преступлениях.

- Калитку они дернули, замок вскрыли, вошли самостоятельно, без спроса.

Постояльцев сажают в автобусы, везут в отделение.

"Вызывали в кабинет и начали проверять по базе данных — кто в розыске числится, кто нет. В конечном итоге мы из милиции вышли в пятом часу утра", — рассказывает один из них.

"Ной" — один из крупнейших трудовых домов в столичном регионе: больше тысячи человек. В каждой комнате по нескольку постояльцев, есть кухня, столовая. Отдыхают по воскресеньям, в остальные дни работают на местных предприятиях.

- Погрузка-разгрузка, уборка помещений, мусора на стройплощадках.

Половину заработка отдают администрации приюта. Этим оплачивают продукты и коммунальные услуги.

Бывшие алкоголики, наркоманы, судимые уверяют, что здесь они встали на путь исправления, а их пытаются выжить из города.

"У нас такие проблемы возникали практически в каждом нашем доме, везде, где мы открывали приют. Говорили примерно одну и ту же фразу: "Дело у вас, может, и хорошее, но на моей территории я вам этим заниматься запрещаю", — рассказывает основатель приюта "Ной" Емельян Сосинский.

Но у полиции другое мнение: приют в "Ное" находят люди, которых объявили в розыск. Во время последнего рейда здесь задержали рецидивиста.

"По информационно-учетным базам проверено 37 граждан. В результате мероприятия полицейскими задержан мужчина, который совершил кражу в марте 2018 года", — рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Артем Куликов.

На постояльцев регулярно жалуются и жители соседних домов.

- Идет вереница сюда — курят постоянно, не объедешь, не обойдешь, вид такой бомжеватый.

- Это все постояльцы приюта?

- Да!

- Взрослые теперь, конечно, вынуждены сопровождать своих детей.

- В два часа ночи кто-то тут гремит. Я выглянул в окошко — тут шарится у меня по участку мужчина какой-то. Естественно, я его шуганул оттуда, он перелез и ушел.

- А ушел именно в тот дом, в приют?

- Ну, естественно — тут они все на виду!

Пока все остается по-прежнему: полиция приезжает с проверками, горожане просят закрыть трудовой дом, а в "Ное" говорят, что идти им некуда. Сейчас ситуацию изучают в администрации Ивантеевки и пытаются найти выход, который мог бы устроить всех.