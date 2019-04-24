На распускавшего руки репетитора завели уголовное дело

От трех до семи лет в колонии грозит лауреату музыкальных конкурсов Мгеру Махсудяну, которого заподозрили в издевательстве над восьмилетней ученицей. На студента Московской консерватории имени Чайковского завели уголовное дело по факту истязания несовершеннолетнего.

Ранее появилась запись с камеры наблюдения, установленной родителями девочки после жалоб на излишне эмоциональное поведение 23-летнего репетитора. На кадрах видно, как тот оскорбляет и хватает за волосы юную воспитанницу, требуя от нее четко следовать его распоряжениям.

По данным следователей, руки молодой человек распускал с завидной регулярностью. Сам он не стал скрывать, что прекрасно понимает причину появления в его квартире стражей порядка. Правоохранители не исключают, что побои и оскорбления Махсудян наносил не только восьмилетней девочке, но и другим юным ученикам — свои услуги репетитор предлагает через специализированные сайты, минимальная стоимость часа его работы составляет 1 тысячу рублей.

В ближайшее время преподавателю будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, отметили в СКР.