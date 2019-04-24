Американская ПРО направлена против России, заявил Шойгу

Противоракетная оборона США направлена против России. Это заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

Глава военного ведомства уточнил, что на переговорах представители Соединенных Штатов всегда отрицали этот факт. Однако в концептуальных документах США закреплена антироссийская направленность американской ПРО.

Шойгу особо отметил, что часть элементов ПРО размещены на территории других стран, что автоматически делает их "заложниками", то есть целями для удара в случае масштабного военного конфликта.

Кроме того, ряд государств, в погоне за краткосрочной выгодой, идут на нарушение своих обязательств и пренебрегают международным правом, добавил министр обороны.