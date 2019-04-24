12 афонских старцев осудили действия Константинополя в отношении Украины

12 старцев Святой горы Афон выразили протест против действий Константинополя в отношении Украины, передает "Интерфакс". В письме старцев Священному Киноту Афона говорится, что патриарх Варфоломей не уважает священные каноны, которые он нарушал и нарушает, особенно в отношении связей с еретиками, а сейчас еще и с раскольниками. Он вмешался в вопрос украинской автокефалии, не имея на то канонической юрисдикции и полномочий.

Так авторитетные афонские монахи выразили свое мнение относительно создания при поддержке Константинополя новой украинской церкви на базе неканонических религиозных организаций.

В своем обращении старцы Афона обвиняют советников Константинопольского патриарха Варфоломея в необразованности и корыстных мотивах, которыми те руководствовались при создании новой церкви, не признанной мировым православием.