Гаспарян вышла в 1/4 финала турнира в Стамбуле, обыграв второго номера посева

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян пробилась в третий раунд турнира категории International, проходящего в турецком Стамбуле. Россиянка, имеющая 72 номер мирового рейтинга, выбила из розыгрыша второй номер посева – румынку Михаэлу Бузэрнеску.

И поначалу ничего не предвещало того, что Маргарите удастся обыграть соперницу – первую партию она разгромно проиграла со счетом 1:6. Но во втором и третьем сете она навязала борьбу представительнице Румынии и выиграла со счетом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

Теперь Гаспарян в четвертьфинале и ждет своего соперника, который определится в паре Вероника Кудерметова (Россия) – Тимея Бабош (Венгрия). Поединок состоится 25 апреля.