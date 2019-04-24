Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян, погибших в результате геноцида

В день памяти жертв геноцида армянского народа в Османской империи президент Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян, погибших в 1915 году.

"Чту память османских армян, которые погибли в суровых условиях Первой мировой войны, передаю свои искренние соболезнования их потомкам", — сообщил он в письме местоблюстителю Константинопольского патриарха Армянской Апостольской церкви архиепископу Араму Атешяну.

Эрдоган напомнил, что в последние годы Османской империи "произошли серьезные гуманитарные кризисы" и пожелал милости Аллаха тем, кто погиб тогда "из-за эпидемий, миграции, ослабления государственной власти" и беспорядков, "учиненных бандами и вооруженными группировками".

Президент Турции также отметил весомый вклад армянской общины в развитие страны.

"Власти Турции придают особое значение безопасности и благосостоянию армянской общины страны. Любые попытки отчуждения и изоляции этнических армян из числа граждан Турции будут решительно пресекаться", — подчеркнул Эрдоган.

Он также выразил надежду, что и турки, и армяне смогут излечить раны прошлого и улучшить свои отношения, передает РИА Новости.

По данным историков, в 1915 году были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида признали 23 государства, в том числе и Россия. Однако в Турции категорически не согласны с использованием этого термина, утверждая, что жертвами событий 1915 года были и армяне, и турки.