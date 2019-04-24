Киллер средь бела дня застрелил подростка в Новокузнецке

Семнадцатилетний житель Новокузнецка пал жертвой киллера. Неизвестный мужчина в маске средь бела дня подбежал к нему на улице и выстрелил в голову, после чего подобрал гильзу и скрылся, сообщает СКР. Опубликовано видео с места происшествия.

Нападение было совершено около трех часов дня 24 апреля в районе дома №70 по Зыряновской улице. Студент техникума в этот момент шел к остановке, до которой ему оставалось не более 20 метров. В это время со спины к нему подбежал неизвестный человек в маске, окликнул и произвел выстрел в лицо.

Ранение оказалось смертельным. Выйти на след злоумышленника пока не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".