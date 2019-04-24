Спасли от зубов гигантского пса: нападение агрессивной собаки на школьника попало на видео

В городе Иланский, находящемся в Красноярском крае, проезжающий водитель остановил нападение пса на ребенка: огромный алабай выскочил с частной территории и набросился на идущего по дороге школьника.

Инцидент произошел в минувший вторник, 23 апреля. Водитель мгновенно заметил, как собака мчится на школьника, быстро подъехал ближе и спас ребенка от зубов гигантского пса при помощи гудков и громких криков.

Мужчина среагировал быстрее всех, однако он не был одинок — на помощь к ребенку бежали другие взрослые, и пес отступил.

Животное скрылось на участке с открытой калиткой. При разговоре с водителем напуганный школьник сказал, что собака не успела его покусать. Мужчина, в свою очередь, посоветовал мальчику обратиться с родителями в правоохранительные органы.

Действительно, местные полицейские заинтересовались происшествием. В настоящее время проводится проверка случившегося.

О владельцах агрессивной собаки, а также об их реакции на поведение своего питомца, достоверная информация не поступала.