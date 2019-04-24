Новейший российский ракетный комплекс С-500 вышел на финишную прямую

Опытно-конструкторские работы над перспективным зенитным ракетным комплексом С-500 завершаются. Следующим этапом станет запуск серийного производства ЗРК, пишет агентство ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Ранее аналогичное заявление сделал заместитель командующего ВКС РФ Юрий Грехов.

С-500 – один из самых засекреченных проектов российского ОПК. Известно, что он может перехватывать цели даже в ближнем космосе и работать не только как комплекс противовоздушной обороны, но и как ПРО.

Ранее эксперты предположили, что новая ракета для комплекса С-400 с дальностью полета до 400 километров также будет использоваться и перспективным ЗРК.