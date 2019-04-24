Пранкеры обсудили с Макроном отношения с Россией от имени Зеленского

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли французского президента Эммуануэля Макрона. Они позвонили ему от имени Владимира Зеленского, который победил на выборах президента Украины. От лица Зеленского пранкеры заявили, что хотели бы налаживать отношения с Россией. И Макрон эту идею одобрил.

"Я уверен, что нам необходимо пойти на диалог с Россией. К сожалению, правда, что Порошенко отказывался выполнять некоторые положения Минских договоренностей. Но я считаю, что нам нужен компромисс, — сказали пранкеры от имени Зеленского. — Прежняя политика была неэффективна, она разжигала лишь рознь внутри Украины и мешала единению Европы".

"И я считаю, что ты на 100 процентов прав. И ты имеешь веские основания для того, чтобы так считать. Поэтому, дорогой Владимир, ты можешь рассчитывать на мою поддержку", — ответил Макрон.

- Спасибо большое. Я хочу, чтобы и Украина, и Франция , и Германия, и Россия сотрудничали вместе как в старые докризисные времена, чтобы в Европе сохранилась стабильность и процветание. В Украине многие, конечно, могут не разделять мою позицию, но я считаю, что главный враг у нас не Россия, а мировой терроризм.

Макрон на эти слова вызвался организовать в Париже встречу в нормандском формате, чтобы все это обсудить.

Пранкеры, в свою очередь, назвали Порошенко "не очень хорошей фигурой" для минского формата.

- Я думаю, что он просто тянул заключение мирного договора и завершение этого страшного конфликта.

"Я согласен с тобой и надеюсь на тебя, что ты приложишь все возможные усилия, чтобы это сделать", — сказал Макрон.

Ранее на розыгрыш пранкеров попались президент Украины Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. В интервью украинскому изданию "Страна.ua" Кузнецов и Столяров рассказали о приемах своей работы и о том, как дозваниваются иностранным лидерам.