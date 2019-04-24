Тема:

Выборы на Украине 37 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
24 апреля 201917:17

Упрощенное гражданство РФ в Донбассе: Путин не хотел создавать проблемы Зеленскому

"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, — прокомментировал выдачу российских паспортов жителям Донбасса президент России Владимир Путин на встрече с членами совета законодателей. — Это вопрос чисто гуманитарного характера".

Владимир Путин подчеркнул, что терпеть ситуацию, когда проживающие на территории Донецкой и Луганской областей люди лишены каких бы то ни было гражданских прав, уже нельзя. По мнению главы российского государства, это уже переходит все границы с точки зрения прав человека.

С российскими паспортами жители Донбасса смогут нормально передвигаться, реализовывать свои элементарные потребности и права, заявил Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке" Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года. Российское гражданство по этому документу смогут получить постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины люди. При этом срок рассмотрения заявлений о гражданстве не будет превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимого списка документов.

Текст указа Путина основывается на общепринятых принципах и нормах международного права и соответствует статье 29 закона №62 "О гражданстве РФ" от 31 мая 2002 года.

В связи с указом о введении упрощенного порядка принятия российского гражданства жителями нескольких территории Донбасса Киев уже обратился в Совет Безопасности ООН по поручению Петра Порошенко.

"Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям!" — подчеркнул постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко.

Указ президента России об упрощенном гражданстве жителям Донбасса принят после того, как на Украине прошел второй тур голосования на президентских выборах. По его итогам действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов, а его оппонент Владимир Зеленский — 73,22%. Инаугурация избранного президента Владимира Зеленского должна пройти до 31 мая.

Ранее по теме

Сейчас

16:57

Путин объяснил, почему разрешил упрощенное гражданство донбассцам

16:21

Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян, погибших в результате геноцида

16:10

12 афонских старцев осудили действия Константинополя в отношении Украины

15:43

Вторая серия терактов на Шри-Ланке готовилась на похоронах

15:06

Путин ввел упрощенный порядок получения гражданства России для жителей Донбасса

14:40

Подрядчик: рабочие курили на лесах Нотр-Дама

14:38

СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Упрощенное гражданство РФ в Донбассе: Путин не хотел создавать проблемы Зеленскому

Упрощенное гражданство РФ в Донбассе: Путин не хотел создавать проблемы Зеленскому

37 минут назад
Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян, погибших в результате геноцида

Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян, погибших в результате геноцида

1 час назад
Вторая серия терактов на Шри-Ланке готовилась на похоронах жертв первой

Вторая серия терактов на Шри-Ланке готовилась на похоронах жертв первой

1 час назад
12 афонских старцев осудили действия Константинополя в отношении Украины

12 афонских старцев осудили действия Константинополя в отношении Украины

1 час назад
Павел Зарубин задал вопрос Ким Чен Ыну на корейском языке

Павел Зарубин задал вопрос Ким Чен Ыну на корейском языке

3 часа назад

Трансляции

18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 25 апреля

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге

Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге

6 минут назад
Пранкеры обсудили с Макроном отношения с Россией от имени Зеленского

Пранкеры обсудили с Макроном отношения с Россией от имени Зеленского

16 минут назад
"Звезда в шоке": Зверева вызвали в суд из-за пикета в короне у стен Кремля

"Звезда в шоке": Зверева вызвали в суд из-за пикета в короне у стен Кремля

1 час назад
Эльвира Болгова на съемках в Таиланде подхватила лихорадку от летучих мышей

Эльвира Болгова на съемках в Таиланде подхватила лихорадку от летучих мышей

2 часа назад
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, а пока отправил туда солдат

Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, а пока отправил туда солдат

1 час назад
Подрядчик: рабочие курили на лесах Нотр-Дама

Подрядчик: рабочие курили на лесах Нотр-Дама

2 часа назад
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

4 часа назад
Кокорин осмотрен врачом "Зенита". Медик опасается атрофии мышц футболиста

Кокорин осмотрен врачом "Зенита". Медик опасается атрофии мышц футболиста

3 часа назад
Jazz Day: в Москве сыграют джаз на одной волне с Мельбурном

Jazz Day: в Москве сыграют джаз на одной волне с Мельбурном

4 часа назад
В "Зарядье" представят собственный хаммерклавир

В "Зарядье" представят собственный хаммерклавир

7 часов назад
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04
Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

22.04.2019 12:30
Удивительная Чукотка: место, в которое хочется вернуться

Удивительная Чукотка: место, в которое хочется вернуться

21.04.2019 22:40
Обзор смартфона Huawei P30 Pro: чемпион по зрению

Обзор смартфона Huawei P30 Pro: чемпион по зрению

29 минут назад
Питерский таксист подрезал троллейбус и избил его водителя

Питерский таксист подрезал троллейбус и избил его водителя

32 минуты назад
Новейший российский ракетный комплекс С-500 вышел на финишную прямую

Новейший российский ракетный комплекс С-500 вышел на финишную прямую

1 час назад
Киллер средь бела дня застрелил подростка в Новокузнецке

Киллер средь бела дня застрелил подростка в Новокузнецке

1 час назад
Американская ПРО направлена против России, заявил Шойгу

Американская ПРО направлена против России, заявил Шойгу

1 час назад
На распускавшего руки репетитора завели уголовное дело

На распускавшего руки репетитора завели уголовное дело

2 часа назад
Омский гимназист животом напоролся на пику в заборе

Омский гимназист животом напоролся на пику в заборе

2 часа назад
СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя

СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя

3 часа назад
Со смехом и шутками: ограбление банка в Волгограде попало на видео

Со смехом и шутками: ограбление банка в Волгограде попало на видео

3 часа назад
В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах

В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах

3 часа назад
Телеведущий Соловьев прокомментировал слухи о своей зарплате

Телеведущий Соловьев прокомментировал слухи о своей зарплате

4 часа назад
Новый Toyota Land Cruiser: первые подробности

Новый Toyota Land Cruiser: первые подробности

4 часа назад
На обочине дороги в Челябинской области нашли гробик с телом младенца

На обочине дороги в Челябинской области нашли гробик с телом младенца

4 часа назад
В столице в очередной раз пройдет полумарафон: успей зарегистрироваться и пробежать

В столице в очередной раз пройдет полумарафон: успей зарегистрироваться и пробежать

4 часа назад
Борщ, пельмени, икра: чем будут угощать Кима на острове Русский

Борщ, пельмени, икра: чем будут угощать Кима на острове Русский

4 часа назад
Зеленский последний раз пошутит и переселится в "открытый космос"

Зеленский последний раз пошутит и переселится в "открытый космос"

5 часов назад
Опровергнут миф об опасности искусственного оплодотворения

Опровергнут миф об опасности искусственного оплодотворения

5 часов назад
Российские журналисты написали письмо Зеленскому в защиту Вышинского

Российские журналисты написали письмо Зеленскому в защиту Вышинского

5 часов назад
Ким Чен Ын впервые в России. Фотолента

Ким Чен Ын впервые в России. Фотолента

5 часов назад
Выпившая мать приставила нож к горлу дочери посреди улицы в Клину

Выпившая мать приставила нож к горлу дочери посреди улицы в Клину

6 часов назад
Семье из аварийного дома предложили переехать в разрушенную коммуналку

Семье из аварийного дома предложили переехать в разрушенную коммуналку

6 часов назад
Задержаны еще двое участников банды, напавшей на псковских десантников

Задержаны еще двое участников банды, напавшей на псковских десантников

6 часов назад
Патрушев: ИИ и генетика не менее смертоносны, чем оружие массового уничтожения

Патрушев: ИИ и генетика не менее смертоносны, чем оружие массового уничтожения

7 часов назад
Певица Maruv устроила разнос украинской авиакомпании после повторной кражи багажа

Певица Maruv устроила разнос украинской авиакомпании после повторной кражи багажа

7 часов назад
Вести.net: "Сбербанк" станет совладельцем Rambler

Вести.net: "Сбербанк" станет совладельцем Rambler

7 часов назад
Личный опыт: я собираю мусор раздельно

Личный опыт: я собираю мусор раздельно

7 часов назад
В России начали выпускать новый китайский кроссовер

В России начали выпускать новый китайский кроссовер

7 часов назад
Нейросеть перевела "Тайну третьей планеты" в отличное качество

Нейросеть перевела "Тайну третьей планеты" в отличное качество

8 часов назад
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

8 часов назад
Американский посол: авианосцы США в Средиземном море - сигнал для Москвы

Американский посол: авианосцы США в Средиземном море - сигнал для Москвы

8 часов назад
Биологи выяснили, как обучаются одноклеточные

Биологи выяснили, как обучаются одноклеточные

8 часов назад
Топ-10 стран с самыми большими золотыми резервами в мире

Топ-10 стран с самыми большими золотыми резервами в мире

11 часов назад
В Доме музыки выступит лауреат Конкурса Чайковского Йол Юм Сон

В Доме музыки выступит лауреат Конкурса Чайковского Йол Юм Сон

22.04.2019 12:35
Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

11.04.2019 15:14