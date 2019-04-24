Упрощенное гражданство РФ в Донбассе: Путин не хотел создавать проблемы Зеленскому

"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, — прокомментировал выдачу российских паспортов жителям Донбасса президент России Владимир Путин на встрече с членами совета законодателей. — Это вопрос чисто гуманитарного характера".

Владимир Путин подчеркнул, что терпеть ситуацию, когда проживающие на территории Донецкой и Луганской областей люди лишены каких бы то ни было гражданских прав, уже нельзя. По мнению главы российского государства, это уже переходит все границы с точки зрения прав человека.

С российскими паспортами жители Донбасса смогут нормально передвигаться, реализовывать свои элементарные потребности и права, заявил Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке" Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года. Российское гражданство по этому документу смогут получить постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины люди. При этом срок рассмотрения заявлений о гражданстве не будет превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимого списка документов.

Текст указа Путина основывается на общепринятых принципах и нормах международного права и соответствует статье 29 закона №62 "О гражданстве РФ" от 31 мая 2002 года.

В связи с указом о введении упрощенного порядка принятия российского гражданства жителями нескольких территории Донбасса Киев уже обратился в Совет Безопасности ООН по поручению Петра Порошенко.

"Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям!" — подчеркнул постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко.

Указ президента России об упрощенном гражданстве жителям Донбасса принят после того, как на Украине прошел второй тур голосования на президентских выборах. По его итогам действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов, а его оппонент Владимир Зеленский — 73,22%. Инаугурация избранного президента Владимира Зеленского должна пройти до 31 мая.