Тема:
Выборы на Украине 37 минут назад
Упрощенное гражданство РФ в Донбассе: Путин не хотел создавать проблемы Зеленскому
"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, — прокомментировал выдачу российских паспортов жителям Донбасса президент России Владимир Путин на встрече с членами совета законодателей. — Это вопрос чисто гуманитарного характера".
Владимир Путин подчеркнул, что терпеть ситуацию, когда проживающие на территории Донецкой и Луганской областей люди лишены каких бы то ни было гражданских прав, уже нельзя. По мнению главы российского государства, это уже переходит все границы с точки зрения прав человека.
С российскими паспортами жители Донбасса смогут нормально передвигаться, реализовывать свои элементарные потребности и права, заявил Путин в эфире телеканала "Россия 24".
Указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке" Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года. Российское гражданство по этому документу смогут получить постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины люди. При этом срок рассмотрения заявлений о гражданстве не будет превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимого списка документов.
Текст указа Путина основывается на общепринятых принципах и нормах международного права и соответствует статье 29 закона №62 "О гражданстве РФ" от 31 мая 2002 года.
В связи с указом о введении упрощенного порядка принятия российского гражданства жителями нескольких территории Донбасса Киев уже обратился в Совет Безопасности ООН по поручению Петра Порошенко.
"Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям!" — подчеркнул постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко.
Указ президента России об упрощенном гражданстве жителям Донбасса принят после того, как на Украине прошел второй тур голосования на президентских выборах. По его итогам действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов, а его оппонент Владимир Зеленский — 73,22%. Инаугурация избранного президента Владимира Зеленского должна пройти до 31 мая.
Ранее по теме
-
Соловьев раскрыл гениальную комбинацию Коломойского3 часа назад
-
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения4 часа назад
-
Зеленский последний раз пошутит и переселится в "открытый космос"5 часов назад
-
Законодательная инициатива: сторонники Порошенко хотят лишить нового президента власти5 часов назад
-
Советник Зеленского не советует ему встречаться с Путиным один на один7 часов назад
-
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину после победы Зеленского9 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Только у нас. Первое интервью Ким Чен Ына иностранному журналисту
- Жители ДНР и ЛНР смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке
- Телеведущий Соловьев прокомментировал слухи о своей зарплате
- Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
- Подрядчик: рабочие курили на лесах Нотр-Дама
Самое читаемое
-
"Вам плохо от моих таблеток, это нормально": известная лжедоктор-блогерша чуть не убила своих пациентов
- Гитлер бежал в Америку без челюсти: российский историк ответил ФБР
- Соседи рассказали жуткие подробности о враче-людоеде
- Женщина очнулась после 27 лет комы
- Серийный маньяк находил своих жертв на сайтах знакомств
- Рассада под угрозой: дачникам пообещали ураган на майские
Телеканал "Россия"
-
Кончита Вурст, Галь Гадот и другие гости "Евровидения-2019"
- Новые версии смерти актрисы Ирины Цывиной
- "Девять жизней": на что способна женщина, загнанная в угол?
- Был обречен: экспертиза показала, что Дмитрий Марьянов умер бы в любой клинике
Вести.Экономика
-
США и Китай возобновят торговые переговоры на следующей неделе в Пекине
- Трамп потребовал от нобелевского лауреата Кругмана извинений "на коленях"
- 10 любопытных фактов о Владимире Зеленском
- Почему россияне не хотят быть предпринимателями?
- "Пузырь" Трампа: американские индексы достигли рекордов
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Hot or Not: что купить вместо очень быстрого Hyundai? BMW и Mercedes!
- Новый Toyota Land Cruiser: первые подробности
- Российский завод Haval приступил к производству кроссовера F7
- Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России
- Деление водителей на профи и любителей: в ГИБДД – против!
Недвижимость
-
Все в огне: крупнейшие пожары в истории архитектуры
- Россиянам посоветовали покупать хрущевки, чтобы меньше платить за ЖКХ
- Дачный сезон: как защитить себя при сделках с недвижимостью
- Как Instagram заставляет молодежь покупать жилье
- Дома на Рублевке сдаются по цене квартир в Москве
- Женщина избила поленом владельца дома, когда тот попросил заплатить
Вести.Медицина
-
Как выбрать правильный творог для пасхи и не только
- Даже в небольших количествах бекон увеличивает риск рака
- Занимательная география: чем лечат похмелье в Англии, Китае и Эквадоре
- Лучшая диета для роста волос: яйца, рыба и кое-что еще
- Рыболовный сезон: как не подцепить паразита
Вести в 20.00
-
"Белгород" спустили на воду
- Нештрафуемый порог превышения скорости может быть изменен
- В Латвии школьникам запретили учиться по-русски
Вести-Москва
-
Ужин в кафе закончился скорой и больницей
- В Москве стартует летняя речная навигация
- Участкового, покрывавшего педофила-убийцу в Серпухове, ждут исправительные работы
- Кражу иконы из храма в Воронове раскрыли по горячим следам
- Приют для бездомных в Ивантеевке привлек внимание полиции
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Аппарат InSight зафиксировал первое в истории "марсотрясение"
- Опровергнут миф об опасности искусственного оплодотворения
- Студенты разработали компактный прибор, спасающий носителя от анафилактического шока
- Новый метод 3D-печати позволит создавать органы для пересадки и инновационные продукты питания
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
В Сети появилось полное видео драки с участием Кокорина и Мамаева
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?