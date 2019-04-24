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24 апреля 201918:19

Современное фондохранилище появится в Туле

ГТРК "Тула"

Современное фондохранилище появится в Туле. В нем комфортно разместятся более ста тысяч экспонатов из всех музейных филиалов. Об этом сообщает ГТРК "Тула".

Новый комплекс будет включать в себя депозитарий, реставрационную мастерскую. Особое внимание будет обращено на обеспечение хранилища самой передовой охранной системой, а также строжайшее соблюдение требований пожарной безопасности. Об этом рассказал гендиректор музейного объединения "ИКХМ" Роман Гаврилин.

Строительство важного культурного объекта инициировал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, президент Владимир Путин одобрил идею. На стройку, которая должна начаться к 2020 году, уже предоставлены средства из федерального бюджета — около 350 млн рублей. Тульские музейщики ждали этого события очень давно.

Текст: ГТРК "Тула"

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