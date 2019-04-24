Когда мать лучше не знать: встреча в "Прямом эфире" шокировала и дочь, и зрителей

В "Прямом эфире" обсуждали историю 27-летней Марианны Рубцовой. Она – успешный менеджер ресторана, недавно у них с мужем родилась дочь, супруги купили квартиру в Москве.

Но практически всю жизнь, с малолетства, у нее была одна самая большая мечта. Марианна мечтала увидеть родную мать, которая бросила ее совсем маленькой.

Сначала девочку воспитывала тетя, затем в интернате она привязалась к одной из его сотрудниц "бабе Гале" и даже иногда у нее жила.

Девочку хотели удочерить итальянцы, но она не согласилась на это. Марианна жила мечтой о том, что однажды увидит и обнимет свою мать.

Девочка знала, что ее отец – из Ганы, в России он учился. Тогда и случился роман Фаделя и Раисы Князевой. Женщина не скрывала связи с африканцем, но когда родилась Марианна, то, по ее детским воспоминаниям, мать относилась к ней с крайней жестокостью.

Фадель уехал на родину и не вернулся, хотя через своих соотечественников периодически присылал деньги на воспитание дочери.

Позже Раиса попала в тюрьму, и Марианна с тетей ездили ее навещать. Мать обещала, что освободится и заберет дочь к себе.

Марианна очень ждала, но мать так и не появилась в ее жизни. Уже став взрослой, она не оставляла попыток разыскать женщину, которая ее родила, и обратилась в "Прямой эфир".

Сотрудники программы разыскали женщину и привезли ее в Москву. Однако от ее вида вздрогнули и родная дочь, и зрители в студии.

В каком виде предстала перед дочерью Раиса Князева? Почему ни она не захотела обнять Марианну, ни Марианна свою мать? Что случилось с ней? За что женщина попала в тюрьму? И действительно ли бывают такие ситуации, когда родную мать лучше не знать?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".