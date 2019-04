В Шотландии перестанут писать о кораблях в женском роде из-за непонимания сограждан

Представители шотландского Морского музея решили пойти на поводу у вандалов и перестать подписывать судна, лодки и корабли, женскими местоимениями, как того велит мореходная традиция. Хулиганы портят таблички, исправляя "she" на "it", как того требует английская грамматика, сообщает The Telegraph.

Традиция писать о морских шхунах в женском роде появилась в Британии много лет назад. Некоторые эксперты отмечают, что обычай родился из бородатой шутки: " "Корабль непредсказуем, как женщина".

Тем не менее, в 2014 году сама Елизавета II во время выступления на церемонии спуска на воду корабля HMS Queen Elizabeth, заявила: "Храни бог ее и всех, кто на ней поплывет".

Впрочем, сторонники гендерно-нейтрального общества придерживаются другой точки зрения. Они регулярно портят музейные таблички с неправильными, по их мнению, надписями.

Директор Морского музея Дэвид Манн отметил, что, по всей видимости, время диктует свои условия, и от старой формы обозначения кораблей стоит отказаться.

Интернет-пользователи осудили слова британца, заявив, что тот идет на поводу у хулиганов, которые хотят стереть историю.

При этом еженедельное британское издание о судоходстве "Lloyd's List" отказалось от "феминитивов" в отношении кораблей еще в 2002 году.

"Когда корабли строили из дерева и у них, возможно, была некая индивидуальность. Но какой пол у нынешних 400-метровых контейнеровозов?", — заявил главный редактор издания Ричард Мид.