Звонарева зачехлила ракетку на турнире в Штутгарте

Российская теннисистка Вера Звонарева не смогла преодолеть первый круг престижного турнира WTA, который стартовал в Штутгарте. На старте соревнования россиянка потерпела поражение от представительницы Белоруссии Виктории Азаренко.

Звонарева уступила по итогам двух сетов. Встреча завершилась со счетом 5:7, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. Теперь 84 ракетка мира из России покидает турнир, в то время как белоруска шагнула во второй круг турнира.

Следующей ее соперницей станет чешка Каролина Плишкова, вступающая в борьбу как раз со второго круга.