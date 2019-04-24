24 апреля 201917:47
Звонарева зачехлила ракетку на турнире в Штутгарте
Российская теннисистка Вера Звонарева не смогла преодолеть первый круг престижного турнира WTA, который стартовал в Штутгарте. На старте соревнования россиянка потерпела поражение от представительницы Белоруссии Виктории Азаренко.
Звонарева уступила по итогам двух сетов. Встреча завершилась со счетом 5:7, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. Теперь 84 ракетка мира из России покидает турнир, в то время как белоруска шагнула во второй круг турнира.
Следующей ее соперницей станет чешка Каролина Плишкова, вступающая в борьбу как раз со второго круга.
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