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24 апреля 201918:25 Андрей Архипов

В Тегеране рассказали, что, кроме извинений, ждут от США

EPA

Не смотря на ту политику, которую США проводят сегодня в отношении Ирана, в Тегеране готовы сесть за стол переговоров при соблюдении элементарных условий с американской стороны.

По заявлению президента Ирана, что-либо обсуждать с Вашингтоном возможно лишь после прекращения давления и принесения извинений за те санкции, которые в настоящее время действуют против исламской республики.

Хасан Роухани уточнил, что в международном информационном пространстве существует заблуждение относительно того, что США, якобы, хотят переговоров, а Иран как будто от них отказывается.

На самом деле, попытки Вашингтона ограничить нефтяной экспорт Ирана — это не есть создание условий для переговорного процесса. Более того, США в минувшем году в одностороннем порядке вышли из договора СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий), согласно которому Иран брал на себя обязательства по прекращению исследований в области военного использования атомной энергии.

Остальные участники СВПД Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция считают, что Тегеран следовал букве документа и таким образом, претензии, выдвигаемые Вашингтоном — безосновательны.

“В Вашингтоне уже не скрывают, что хотят подчинить весь мир своей воле”, — заявляют в российском МИД.

Требования США, предъявляемые другим странам параллельно подкрепляются присутствием военно-морских группировок у берегов той или иной страны.

Диктатура политической воли США, базирующаяся на военном устрашении стала основным методом межгосударственного общения Вашингтона как с теми, кого США считают своими противниками, так и с союзниками.

“В погоне за глобальной гегемонией США не только пугают международное сообщество карательными экономическими мерами, но и откровенно бряцают оружием”, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что со второго мая перестаёт действовать санкционная отсрочка, согласно которой Вашингтон “закрывал гласа” на продолжающуюся торговлю Ирана нефтью с такими странами, как Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, Италия и Греция.

В российском МИД уверены, что выбранная США тактика не принесёт результата, так как экономическое давление на Иран и ухудшение условий жизни простых иранцев очевидно не сделает из исламской республики “покладистого переговорщика”.

Более того, такими своими действиями США всё больше убеждают другие страны в том, что политика Вашингтона со временем становится всё агрессивнее и безрассуднее.

Ответом Помпео и всей политике Вашингтона стал принятый Тегераном закон об ответных санкциях, направленный на противодействие террористическим выпадам вооружённых сил США.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) теперь будет считаться террористической организацией, а США — государством спонсирующим терроризм. На этом основании официальный Тегеран может вводить санкции непосредственно в отношении стран и отдельных граждан, так или иначе сотрудничающих с CENTCOM.

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