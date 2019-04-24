Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге

На юго-востоке Санкт-Петербурге пассажиры автобуса оказались посреди озера кипятка, эвакуировать их пришлось через люк в крыше общественного транспорта. Очевидцы сняли на видео последствия коммунальной аварии.

На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус. Вытащить его не представлялось возможным, пассажиры оказались заблокированы в салоне — покинуть его они не могли из-за разлившегося на десятки метров кипятка.

На помощь пришли пожарные, которые при посредстве лестниц переправили выбравшихся через люк на крышу автобуса людей на твердую землю.

Движение на этом отрезке заблокировано, проезжая часть залита горячей водой.