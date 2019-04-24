"Аэрофлот" наградил самых летающих журналистов и артистов

В Гостином дворе в Москве открылся ежегодный форум гражданской авиации. Он посвящен развитию сервисных услуг на борту воздушных судов. В рамках мероприятия генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев отметил высокие достижения авиакомпании. В частности, ее назвали любимой иностранной авиакомпанией Китая в третий раз подряд.

- У нас есть некие номинации, которые позволяют нам гордиться тем, что наша компания делает. Если мы в 2009 году перевозили в сутки 24 тысячи человек, то сейчас мы перевозим в сутки более 110 тысяч.

В рамках форума "Аэрофлот" наградил самых летающих журналистов, среди которых оказалась и телеведущая ВГТРК Ольга Скабеева.

"Я, как правило, засыпаю при взлете. Просыпаюсь на посадке. И для меня, наверное, это главный критерий качества — комфортные и беззаботные перелеты", — сказала журналистка.

Почетные награды также получили артисты шоу-бизнеса, писатели и музыканты.